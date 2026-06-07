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Feribottan denize düşen kişiye büfe çalışanından hayat kurtaran müdahale

Kocaeli’de seyir halindeki feribottan denize düşen yolcu, büfe çalışanı personelin suya atlaması sayesinde hayatta kaldı. Bölgeye kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, iki kişiyi de denizden çıkararak kıyıya ulaştırdı.

Feribottan denize düşen kişiye büfe çalışanından hayat kurtaran müdahale

Olay, Eskihisar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki feribottan henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşen kişiyi fark eden feribottaki büfenin çalışanı, vakit kaybetmeden suya atladı. Personel, şahsa ulaşarak su üzerinde kalmasını sağladı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak denizde bulunan iki kişiyi bota aldı.

Feribottan denize düşen kişiye büfe çalışanından hayat kurtaran müdahale 1

Kurtarılan kişiler, Eskihisar Balıkçı Barınağı’na getirildi ve burada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Feribottan denize düşen kişiye büfe çalışanından hayat kurtaran müdahale 2

Kaynak: İHA

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Kocaeli
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