Fethiye'de ekim ayı hava durumu: Güneş ve yağmur bir arada

Muğla'nın gözde turizm merkezi Fethiye, ekim ayına girerken değişken bir hava durumuyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bölgede hem güneşli günler hem de ani yağışlar görülebilir. Özellikle 6 Ekim Pazartesi günü, sabah saatlerinde açık ve nemli bir hava beklenirken, öğleden sonra parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gün içinde 24 dereceye kadar yükselecek, ancak akşam saatlerinde 16 dereceye kadar düşecek ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın hızı ise gün içinde ortalama 11-15 km/s arasında seyredecek.

Geçtiğimiz günlerde, 30 Eylül'de Fethiye'de parçalı bulutlu bir hava hakimdi ve sıcaklıklar 20-28 derece arasında değişiyordu. Ancak, haftalık tahminler, Ekim ayının ilk günlerinde daha değişken bir tablo çiziyor. 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasındaki haftalık tahmine göre, sıcaklıklar 17-29 derece arasında değişecek ve Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış, Cuma günü ise hafif yağış bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle denizde ve açık alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor. Ani hava değişimleri, denizdeki dalga yüksekliğini ve rüzgarın şiddetini etkileyebilir. Bu nedenle, güvenlik önlemlerini elden bırakmamak ve yetkililerin uyarılarını dikkate almak büyük önem taşıyor.

Özetle, Fethiye'de Ekim ayının ilk haftası güneşli ve yağmurlu havaların birbirini takip ettiği bir dönem olacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır