Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 1800 sıralarında Antalya karayolu Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Berat Altun (24) idaresindeki 65 ADA 478 plakalı otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan Asım Çoban (46) yönetimindeki 07 AIU 483 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta demir yığını haline dönüştü. Kazada sürücüler Berat Altun ve Asım Çoban ile araçlarda bulunan Zafer Altun (27), Muhammed Altun, Soner Sürmen (41) ve Metıollah Abedi (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır