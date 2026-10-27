Fethiye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ve çiftçiyi olumsuz etkiledi. İlçenin bazı mahallelerinde su baskınları meydana gelirken, ev ve iş yerleriyle birlikte çiftçilere ait seralar da taşkınlardan etkilendi. Ev ve iş yerlerine dolan sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



FETHİYE'Yİ SAĞANAK YAĞIŞ VURDU

Su baskınlarından etkilenen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Tarımsal üretimin yapıldığı seralarda da su baskınları yaşanırken, çiftçiler zarar gördü.

Sağanak yağış, trafikte de aksamalara neden oldu. İlçe genelindeki bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda araçların biriken suların içerisinden güçlükle geçtiği görüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır