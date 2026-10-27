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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz (57), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından refüjdeki aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kaza, geçen hafta cumartesi günü Karabük-Safranbolu kara yolu üzerindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Güler Çetinceviz'in (57) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın ardından otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine ve ağaca çarparak durabildi.

57 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Güler Çetinceviz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çetinceviz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Karabük kaza
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