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Kuzey Marmara Otoyolu’nda 232 kilometre hızla makas atan sürücüye 145 bin lira ceza

İstanbul Arnavutköy’de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 232 kilometre hızla ilerleyerek araçların arasında makas atan sürücü, Otoyol Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 145 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 ay süreyle el konuldu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 232 kilometre hızla makas atan sürücüye 145 bin lira ceza

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü, saatte 232 kilometre hıza ulaşarak trafikteki diğer araçların arasından makas atmaya başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 232 kilometre hızla makas atan sürücüye 145 bin lira ceza 1

232 KİLOMETRE HIZLA MAKAS ATTI

Aşırı hız yaparak tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de otoyolu kullanan diğer sürücülerin güvenliğini riske attı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Otoyol Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü tespit ederek yakaladı. Yapılan işlemlerde sürücünün saatte 232 kilometre hızla seyrederek araçların arasından makas attığı belirlendi.

145 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE 5 AY EL KONULDU

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen işlemler sonucunda sürücüye, işlediği trafik ihlalleri nedeniyle toplam 145 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti 5 ay süreyle geri alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası Kuzey Marmara Otoyolu
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