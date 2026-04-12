Fethiye’de uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kenan Zenginel (28) isimli şahıs uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden gencin Samsun nüfusuna kayıtlı olduğu ve inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, Esenköy Mahallesi eski yol üzerinde bulunan Çırpı mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede piknik yapan Kenan Zenginel, iddiaya göre oyun oynanan topun peşinden gittiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Zenginel'in düştüğü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Zenginel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Kenan Zenginel’in cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin Samsun nüfusuna kayıtlı olduğu ve inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü
Hakkari'de 46 yerleşim yolu ulaşıma kapandıHakkari'de 46 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

