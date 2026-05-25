Samsun’da 5 katlı apartmanda yangın paniği

Samsun’un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalandırma boşluğunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatı katındaki bacalandırma sistemine ulaştı. Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İstiklal Caddesi, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

