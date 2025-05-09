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Fethiye'de üniversitede yapılan afet ve acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üniversitede yapılan afet ve acil durum uygulama tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Fethiye'de üniversitede yapılan afet ve acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, üniversite bahçesinde acil olgu yönetimi tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta, senaryo gereği trafik kazası sonucu çoklu yaralanma, kopan uzuv, vücutta yanık, göğüs ağrısı ve dar alandan hasta çıkarma durumları canlandırıldı.

Sağlık görevlisi rolünü canlandıran öğrenciler, yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlarla öncelik sırasına göre müdahale etti.

Senaryoya göre yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, 3 kişinin hafif, 2 kişinin orta, 3 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Uysal, tatbikatın mezun olacak öğrenciler için önemli bir mesleki tecrübe fırsatı sunduğunu belirterek, gelecek yıllarda da bu tür eğitimlerin gerçekleşeceğini söyledi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Muğla İl Temsilcisi Mitat Gavcar ise eğitim kapsamında öğrencilere acil vaka yönetimi, ambulans tanıtımı ve sahada karşılaşabilecekleri durumlara yönelik uygulamalı bilgiler verdiklerini ifade etti.

Gavcar, katılımcıların sürece özveriyle katkı sağladığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye tatbikat
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