Fethiye'deki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaot Plajı yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, Güneydağ Orman İşletme Şefliğine bağlı Akmaz Doğa Mesire Yeri yanındaki ormanlık alanın, Karaot Plajı'na yakın kesiminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının çıkmasının ardından, OGM ve jandarma ekipleri 5 dakika içinde bölgeye geldi.

Ekiplerin olay yerine ulaşması sonrasında 10 dakika içinde OGM'ye bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 32 personel yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Hızlı müdahaleyle orman yangını büyümeden söndürüldü.

yangın Muğla Fethiye orman yangını
