Fethiye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Fethiye’de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Fethiye’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Fethiye’de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 6 adet dedektör ile parçalar halinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA

