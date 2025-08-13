FETÖ borsasından cezaevine giren avukatın İBB soruşturmasında Murat Ongun’un avukatı olduğu iddia edildi

Kazım Yiğit Akalın isimli avukatın 2021 senesinde FETÖ borsası nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. O dönem bir polis memuruyla birlikte tutuklanan Akalın, TV ekranlarında İBB soruşturması avukatı olarak yorumlarda bulunuyor.

ÇARPICI İDDİA: 'MURAT ONGUN'UN AVUKATIYDI'

Takvimler 2021’i gösterdiğinde İstanbul'da 2 avukat ve 4 polis memuru tarafından "FETÖ borsası" kurulduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir avukat ve bir polis memurunun "rüşvet" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

O dönem borsa nedeniyle tutuklanan avukatın şimdilerde Murat Ongun’un avukatı olduğu iddia edildi.