FETÖ borsasından cezaevine giren avukatın İBB soruşturmasında Murat Ongun’un avukatı olduğu iddia edildi

Bir yandan İBB soruşturmasında gözaltılar devam ederken bir yandan da CHP lideri Özgür Özel mitinglerde gündem olan çıkışlarda bulunuyor. Soruşturmada avukat olan bir kişinin daha önce FETÖ borsasından tutuklandığı iddia edildi.

FETÖ borsasından cezaevine giren avukatın İBB soruşturmasında Murat Ongun’un avukatı olduğu iddia edildi

Kazım Yiğit Akalın isimli avukatın 2021 senesinde FETÖ borsası nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. O dönem bir polis memuruyla birlikte tutuklanan Akalın, TV ekranlarında İBB soruşturması avukatı olarak yorumlarda bulunuyor.

FETÖ borsasından cezaevine giren avukatın İBB soruşturmasında Murat Ongun’un avukatı olduğu iddia edildi 1

ÇARPICI İDDİA: 'MURAT ONGUN'UN AVUKATIYDI'

Takvimler 2021’i gösterdiğinde İstanbul'da 2 avukat ve 4 polis memuru tarafından "FETÖ borsası" kurulduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir avukat ve bir polis memurunun "rüşvet" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

O dönem borsa nedeniyle tutuklanan avukatın şimdilerde Murat Ongun’un avukatı olduğu iddia edildi.

