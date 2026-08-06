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FETÖ'cü hain suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris'teymiş! Dalış kılıfıyla arazi keşfi

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan suikast girişimi sonrası kaçan Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalandıktan sonra tutuklandı. Karatepe'nin 15 Temmuz'dan 10 gün önce Marmaris'te olduğu ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatepe, darbe girişiminin planlandığı toplantıdaki mahrem imamın ismini vermedi. Bu durum ise akıllarda soru işareti bıraktı.

FETÖ'cü hain suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris'teymiş! Dalış kılıfıyla arazi keşfi
Melih Kadir Yılmaz

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki firari Burkay Karatepe yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyen FETÖ'cü Karatepe'nin, suikast girişiminden 10 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı.

FETÖ cü hain suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris teymiş! Dalış kılıfıyla arazi keşfi 1

"EŞİM İLE DALIŞ YAPTIK"

Karatepe'nin 15 Temmuz gecesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'e gelerek bir otelde kaldığı saptandı. Sorguda ise "Marmaris ilçesine 15 Temmuz 2016 tarihi öncesinde görev veya gezmek amacıyla geldiniz mi?" sorusu yöneltildi.

FETÖ cü hain suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris teymiş! Dalış kılıfıyla arazi keşfi 2

Karatepe ise hatırladığı kadarıyla eşi ile birlikte dalış yapmayı planladıklarını ve bu amaçla Marmaris'e gelmeyi düşündüklerini savundu. Eşinin babasının Didim'de yazlığı olduğunu söyleyen Karatape, "Marmaris'e veya Didim'e gitmeyi planladık. Eşim ile birlikte 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te ismini hatırlamadığım bir otelde bir gece konakladık. Burada dalış yaptık. Daha sonra buradan Didim'e eşimin ailesinin yanına geçtik" dedi.

FETÖ cü hain suikast girişiminden 10 gün önce Marmaris teymiş! Dalış kılıfıyla arazi keşfi 3

Sabah'ta yer alan habere göre Karatepe'nin bu ziyareti ise soruşturma birimleri tarafından şüpheli bulundu. Karatepe'nin ziyaretinin araziyi keşif amaçlı yapılmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu yönde incelemeler yapılıyor.

Karatepe etkin pişmanlık kapsamında 1998 yılında girdiği FETÖ içerisindeki kendisinden sorumlu ilk örgüt abisinin ismini verdi. Fakat soruşturma sürecinde dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Karatepe, darbe girişimiyle ilgili harekete geçileceğini anladığı ilk mahrem toplantıyla ilgili karartma yaptı.

BİRBİRLERİNİN FETÖ ÜYESİ OLDUĞUNU İLK KEZ BURADA ÖĞRENMİŞLER

Karatepe'nin ifadesine göre ilk aşama 9-10 Temmuz 2016'da Bahçelievler'de bulunan hücre evindeki toplantıydı. Alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla İstanbul Bahçelievler'deki bir örgüt evine çağrıldığını belirten Karatepe, bu toplantıya katılan Özel Kuvvetler personelinin birbirlerinin FETÖ mensubu olduğunu ilk kez orada öğrendiklerini beyan etti.

DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ YAPILAN TOPLANTIDAKİ MAHREM İMAMIN ADINI VERMEDİ

Karatepe, ihraç binbaşı Şükrü Seymen komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceği belirtilerek, telefonların bırakılması, eşler dahi kimseye bilgi verilmemesi talimatı verildiğini söyledi. Karatepe, "Suçum sabittir. Sorumlu imamın verdiği talimatlara uyduk. Hata yaptım. Pişmanım ancak iş işten geçmiş oldu" dedi. Karatepe darbe girişimi öncesi yapılan toplantıdaki mahrem imamın ismini vermedi. Bu durum ise dikkat çekti.

GÖÇMEN KAÇAKÇASINA RESTORAN ÇALIŞANI DEMİŞ

Karatepe yurt dışına kaçma girişimini olmadığını ifade etse de yapılan tespitler bunun tersi olduğunu ortaya koydu. Yakalandığında evinden çıkan el yazısı notlarında "Suat Erdöl" isimli bir kişini ismi ve numarası yazıyordu. Bu kişini kim olduğu sorulan Karatepe, bir restoran çalışanı olarak tanıdığını öne sürdü. Ancak yapılan incelemelerde bu kişinin "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem kaydının olduğu saptandı.

Yurt dışına kaçabileceğine ilişkin bir diğer önemli olan veri ise ablası Ayşenur Alanur Karatepe ile 12 Ocak 2020 ile 26 Ocak 2025 tarihleri arasında yaptığı yazışmaları içeren veriler oldu. Karatepe ablasıyla e-mail yoluyla herhangi bir gönderi yapmadan metin dosyası şeklinde mail hesabı üzerinden kayıt (taslak) oluşturarak iletişim kurdu. Bu yazışmalarda ablasının yurt dışına kaçabilmesi amacıyla pasaport-kimlik ayarlamaya çalıştığı ve maddi yardımda bulunduğu saptandı

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Marmaris Recep Tayyip Erdoğan 15 temmuz
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