FETÖ şüphelileri denizde yakalandı: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında hareketli bir lastik bot tespit etti. Durumundan şüphelenilen bot, Türk karasularını terk etmeye çalıştığı sırada yakalandı. Bottaki 9 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum'a getirildi.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin denize Aydın’ın Didim ilçesinden denize açıldıkları ve yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları anlaşıldı.

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle ordudan ihraç edilen ve yurtdışı çıkış yasağıyla yargılanmaları devam eden 2’si albay 4’ü üsteğmen ve 2’si astsubay olmak üzere toplam 8 kişi ile yasadışı geçiş girişimini organize eden 1 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

