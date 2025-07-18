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FETÖ'ye vasiyetname bırakmıştı! Zeki Doruk dahil 22 kişi tutuklandı

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, HAKMAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 şüpheli tutuklandı. Doruk'un kasasında tüm mal varlığını FETÖ'ye bıraktığına dair vasiyetname çıkmıştı.

FETÖ'ye vasiyetname bırakmıştı! Zeki Doruk dahil 22 kişi tutuklandı
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 zanlı tutuklama, 1 şüpheli de adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

FETÖ ye vasiyetname bırakmıştı! Zeki Doruk dahil 22 kişi tutuklandı 1

Şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması, 1'inin de özel ailevi durumu olması nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

KARAR VERİLDİ

22 kişi hakkında tutuklama karar verildi.

FETÖ ye vasiyetname bırakmıştı! Zeki Doruk dahil 22 kişi tutuklandı 2

VASİYETNAME ÇIKMIŞTI

Doruk'un kasasında tüm mal varlığını FETÖ'ye bıraktığına dair vasiyetname çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne güzel Fetö bitti yenisi yolda. rr
Bitti mi? Daha var...
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