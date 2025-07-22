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FETÖ'yü kullanıp polis gibi davrandılar... Cep telefonunuza gelen bilinmeyen çağrılara dikkat! 4 milyon 250 bin lira dolandırdılar

Adana’da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları Arif A.’nın (70) evindeki 4 milyon 250 bin lira değerindeki altınını alarak dolandıran Hayri İ. (23) ile Rıdvan G. (35), polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, altının bulunması için çalışma başlatıldı.

FETÖ'yü kullanıp polis gibi davrandılar... Cep telefonunuza gelen bilinmeyen çağrılara dikkat! 4 milyon 250 bin lira dolandırdılar
Çiğdem Sevinç

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan emekli Arif A.’yı cep telefonuyla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, “Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Şüphelilerin yakalanması için bize yardımcı olmanız gerekiyor. Evinizdeki para ve altınlarınız devlet hazinesine geçirilip, operasyondan sonra size iade edilecek” dedi. Bunun üzerine Arif A., evindeki 4 milyon 250 bin lira değerindeki altınları, polis yeleği giyerek evine gelen kişiye verdi. Bir süre sonra kendisini arayan telefon numarasına ulaşamayan Arif A., dolandırıldığını anlayıp, İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

FETÖ yü kullanıp polis gibi davrandılar... Cep telefonunuza gelen bilinmeyen çağrılara dikkat! 4 milyon 250 bin lira dolandırdılar 1

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Olaya ilişkin çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile HTS kayıtlarını inceledi. Ekipler, Arif A.’yı telefonla arayan kişinin Hayri İ., altınları alanın da Rıdvan G. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelileri evlerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Hayri İ., sorgusunda, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Rıdvan G. ise “Ben kimseden altın ya da para almadım” dedi.

FETÖ yü kullanıp polis gibi davrandılar... Cep telefonunuza gelen bilinmeyen çağrılara dikkat! 4 milyon 250 bin lira dolandırdılar 2

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayri İ. ile Rıdvan G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Polis, altınların bulunması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

FETÖ yü kullanıp polis gibi davrandılar... Cep telefonunuza gelen bilinmeyen çağrılara dikkat! 4 milyon 250 bin lira dolandırdılar 3

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö polis cep telefonu dolandırıcı
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Dolandırılan vatandaşların, bu dolandırıcılara dayak atma hakkı verilsin.
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