FETÖ'den toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ'den toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.Edinilen bilgiye göre; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

FETÖ’den toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ’den toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Haklarında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı E.A. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı A.G.’nin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. ve A.G. cezaevine teslim edildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

