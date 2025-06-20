Fildişi Sahili'nin başkenti neresi? Fildişi Sahili'nin başkenti hakkında bilgiler

Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Batı Afrika’nın güney kıyısındadır. Doğusunda Gana, kuzeydoğusunda Burkino Faso, kuzeybatısında Gine ve Mali, güneyinde Atlas Okyanusu’nun Gine Körfezi ile komşudur. Batı Afrika’nın en kalabalık üçüncü ülkesi olma özelliğine de sahip olan Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nde nüfus 2024 yılı itibarı ile 31 milyon civarındadır.

Fildişi Sahili, sömürgeleştirilmeden önce Kong İmparatorluğu, Gyaaman ve Baoule de dahil olmak üzere birçok devlete ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Resmi dili Fransızca olan ülkede Hristiyan, Müslüman, animizm ve geleneksel inançlarda olan çeşitli topluluklar yaşam sürmektedir.

Bölge 1843 yılında Fransızların egemenliği altına girmiştir. Afrika kapışması adı verilen işgal durumunun ortalarında bir Fransız kolonisiydi. 1960 yılında ise bağımsızlığını kazanmıştır. Batı Afrika komşuları ile yakın ilişkiler içindeydi. Hem siyasi hem de ekonomik alanda kurduğu ilişkilerdeki istikrarı 1999 yılında yaşanan iç savaşlar ve darbe ile azalmıştır.

Fildişi Sahili Cumhuriyeti, 2011 yılında siyasi istikrarın ve barışın geri dönmesinden kaynaklı olarak yükselen bir ekonomiye sahip olmuştur. Ekonomisi 2023 yılına kadar yılda ortalama %7 oranında büyüme göstermeye başlamıştır. Afrika’daki en hızlı ikinci ekonomik büyüme oranına sahip olan ülke ve dünya genelinde en hızlı gelişme gösteren dördüncü ülke olmayı da başarmıştır.

Ekonomisi büyük oranda tarıma dayanan Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nde küçük çiftçi nakit ürün üretimi baskın hale gelmiştir. Ülkede kabul edilen resmi dil Fransızca olmasına rağmen başka yerel ve bölgesel diller de tanınmaktadır. Dil konusundaki bu çeşitliliğin nedeni ülkede yaşayan farklı etnik grupların da çeşitlilik göstermesi olarak yorumlanmaktadır.

Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nde Fransızca resmi dili dışında Bete dili, dilula dili, Abron dili, agni dili, senoufo dili ve baoule dili de konuşulmaktadır. Ayrıca başka dillerin de konuşulduğu ülkenin farklı bölgelerinde farklı etnik gruplar yaşamaktadır. Akanlar, Kuzey Mande, Kru, Voltaques, Güney Mande, Fildişi Sahili vatandaşları ile birlikte Fildişi sahili vatandaşı olmayan başka etnik kökenli topluluklar da bu bölgede yaşam sürmektedir.

Ülkede yasama meclisi Fildişi Sahili Parlamentosu sorumluluğundadır. Senato üst meclisi, milli meclis ise alt meclisi temsil etmektedir. Fildişi Sahili Cumhuriyeti 4 Aralık 1958 yılında resmen kurulmuş ve ilan edilmiştir. Fransa’dan ayrılarak bağımsızlık kazanılması ise 7 ağustos 1960 yılında gerçekleşmiştir.

322.462 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Fildişi Sahil Cumhuriyeti’nde nüfus yaklaşık olarak 31.500 bin civarındadır. Bölgedeki ilk insan varlığı tarihçiler tarafından net olarak tarihlenememektedir. Ancak bulunan aletler ve silahlar nedeniyle ülke tarihinin milattan önce 15 bin ya da 10 bin tarihleri arasındaki sürece dayanabileceği tahmin edilmektedir.

Fildişi Sahili’ne bilinen en eski yerleşimlerin sahiplerinin bölgeye dağınık izler bıraktıkları da tespit edilmiştir. Tarihçiler tüm bulunanlara göre 16. yüzyıldan önceki süreçte buraya yerleşmiş olan kişilerin, güneye doğru bölgeye göç eden yerlilerin ataları tarafından yerlerinden edildiklerini söylemektedirler. Bölgenin tarihinde Avrupa öncesi erken modern adı verilen dönemde beş önemli devletin geliştiği de bilinmektedir. Müslüman olan Kong İmparatorluğu’nun da bunlardan biri olduğu kabul edilmektedir.

Fildişi Sahili'nin başkenti neresidir?

Fildişi Sahili’nin eski başkenti ve en büyük şehri Abidjan şehridir. Batı Afrika’nın Paris’i olarak da anılan Abidjan şehri aynı zamanda Afrika’daki en kalabalık şehirlerden biri olarak kabul edilir. Yüksek binaların, deniz uzantısı bir gölün bulunduğu Abidjan, Batı Afrika’nın en gözde şehirlerinden biri olmasına rağmen günümüzde Fildişi Sahili’nin başkenti bu şehir değildir.

Ülkenin mevcut başkenti olan şehir Yamusukro (Yamoussoukro) şehridir. Resmi başkent olan bu şehir eski başkent Abidjian’ın 240 kilometre kadar kuzeyinde yer almaktadır. Şehrin başkenti olan bu şehrin 2014 verilerine göre 255.753 civarı bir nüfusa sahip olduğu bilinmektedir. Başkentte balıkçılık, ormancılık ve parfüm endüstrisi şehrin ana etkinliklerini oluşturmaktadır. Dünya genelindeki en hızlı büyüyen şehir olarak kabul edilmektedir.