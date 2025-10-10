Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Şiddetli deprem sonrası Tsunami uyarısı da yapıldı

Güneydoğu Asya felaketlerle sarsılamaya devam ediyor. Önceki hafta 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve 72 kişinin öldüğü Filipinler'de bu defa 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), depremin merkezinin ülkenin Davao Oriental eyaletine bağlı Manay kasabası açıkları olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak kayda geçerken bölgedeki birçok ülke için tsunami uyarısı verildi. Enstitü, Filipinler’in orta ve güney kesimlerindeki kıyı kasabalarında yaşayanların derhal yüksek bölgelere çıkmasını veya daha iç kesimlere gitmesini istedi. Endonezya’da da ülkenin kuzey Sulawesi ve Papua bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

300 KİLOMETRE ÇEVRE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin merkez üssünün 300 kilometre çevresindeki kıyılar için tehlikeli tsunami dalgalarının görülebileceğini açıkladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise Filipinler kıyılarında deniz seviyesinin 1 ila 3 metre üzerine çıkabilecek dalgalar oluşabileceğini, ayrıca Endonezya ve Palau kıyılarında da 1 metreye kadar dalgaların görülebileceğini bildirdi.

HASAR RAPORLARI GELİYOR

Oriental eyaleti valisi Edwin Jubahib, “Deprem çok güçlüydü. Bazı binaların hasar gördüğüne dair raporlar aldık.” dedi.

Filipinler, "Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde yer alıyor ve yılda 800’den fazla deprem yaşıyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır