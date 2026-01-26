HABER

Filipinler'de feribot faciası! 374 kişiyle birlikte battı: Çok sayıda ölü var

Filipinler'de 374 kişiyi taşıyan feribotta büyük bir facia yaşandı. Gece saatlerinde batan feribottaki 15 kişi hayatını kaybederken 43 kişi ise hala kayıp. 316 kişinin sağ kurtarıldığı feribottan ilk görüntüler geldi.

Filipinler, facia gibi bir deniz kazasına sahne oldu. 374 kişiyi taşıyan bir feribot, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenden ötürü battı. Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nden(PCG) yapılan açıklama göre; kaza yerel saat ile 02:00 sıralarında ülkenin güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında meydana geldi.

SULARA GÖMÜLDÜ

"M/V Trisha Kerstin 3" isimli feribot, Zamboanga şehrinden Jolo Adası’na doğru giderken Balukbaluk Adası yakınlarında sulara gömüldü.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

PCG Güney Mindanao Bölge Komutanı Romel Dua, yapılan arama çalışmaları sonucunda 316 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilirken, kayıp olarak kayıtlara geçen 43 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

