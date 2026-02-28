HABER

'Filistin Film Günleri' 6-8 Mart'ta gerçekleştirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) iş birliğinde düzenlenen Filistin Film Günleri, 6-8 Mart’ta Türkiye genelindeki sinema salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, SİSAY iş birliğinde düzenlenen Filistin Film Günleri, 6-8 Mart tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Bakanlığın son dönemde hayata geçirdiği erişilebilir ve uygun fiyatlı gösterim kampanyalarının bir devamı niteliğindeki etkinlikte, 3 film için bilet fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Böylece nitelikli uluslararası yapımların daha geniş kitlelerce izlenebilmesi amaçlanırken, kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

OSCAR ÖDÜLLÜ VE ADAY YAPIMLAR

Açıklamaya göre; gösterim programında yer alan ‘Gidecek Yer Yok (No Other Land)’, 97’nci Akademi Ödülleri’nde En İyi Belgesel dalında oscar kazandı. Film, Batı Şeria’daki Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli bir topluluğun yerlerinden edilmesini ve verdikleri direnişi konu alıyor. ‘Hind Rajab’ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)’, Gazze’de yaşanan gerçek bir olayı beyaz perdeye taşıyor. 6 yaşındaki Hind Rajab’ın çatışmalar sırasında yaptığı yardım çağrısını merkeze alan yapım, 98’inci Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi. Cherien Dabis’in yönettiği ‘Senden Geriye Kalan (All That’s Left of You)’ ise Filistinli bir ailenin üç kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını anlatıyor. Film, En İyi Uluslararası Film dalında Ürdün tarafından oscara aday adayı olarak gösterilmişti.

Filistin Film Günleri, Türkiye genelindeki sinema salonlarının katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Böylece Filistin’e ilişkin kültürel bir etkinlik ülke çapında yaygınlaştırılarak, tüm Türkiye ortak bir hafıza ve dayanışma zemininde buluşturulmuş olacak.
