Filistin'in başkenti neresi? Filistin'in başkenti hakkında bilgiler

Orta Doğu’da, Batı Asya’da, Akdeniz kıyısında yer alan tarihi Kenan Bölgesi’nde bulunan ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nde konumlanmış olan Filistin, dünya genelinde en çok nüfusa sahip olan 121. devlet olarak kabul edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Filistin’in yer aldığı bölge İngiliz Mandası’ndan çıkmış ve Birleşmiş Milletler’e devredilmiştir.

Birleşmiş Milletler tarafından Arap, Yahudi ve uluslararası Kudüs bölgeleri meydana getirilmiştir. Gerçekleştirilen bu bölünme Yahudiler tarafından onay almış anca bölgede yer alan Arap devletleri duruma karşı çıkmıştır. Bu nedenle 1948 yılında Arap-İsrail savaşı başlatılmıştır.

Buna karşılık aynı yıl Gazze’de bir Filistin Hükumeti oluşturulmuştur. Ürdün dışındaki diğer Arap Birliği üye ülkeleri bu hükümeti tanımıştır. İsrail, yapılan 6 gün savaşının sonunda Mısır’dan Gazze ve Sina Yarımadası'nı Ürdün’den ise Batı Şeria’yı almış Suriye’den de Golen Tepeleri’ni alarak hâkimiyetini ilan etmiştir.

1988 yılının kasım ayında Filistin Devleti’nin kuruluşu resmi olarak ilan edilmiştir. 90'lı yıllardaki Oslo Anlaşmaları'nın yapılmasının ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde yer alan bölgeleri yönetebilmek için Filistin Ulusal Otoritesi kurulmuştur. Daha sonraki süreçte İsrail Gazze’den çekilmiş ve Gazze, İslami Direniş Hareketi olan Hamas tarafından yönetilmeye başlanmıştır.

Filistin'in başkenti neresidir?

Filistin Devleti’nin başkenti Doğu Kudüs’tür. Şehir aynı zamanda ülkenin en büyük şehri özelliğine de sahiptir. Ülkede ve başkentte Arapça ve İbranice dilleri resmi dil olarak kullanılmaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğu ise Filistinlilerden oluşmaktadır.

Filistin nasıl bir ülkedir?

Parlamenter demokrasi ile yönetilen Filistin Devleti 1988 yılının kasım ayında bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülkenin yüzölçümü Batı Şeria 5.655 km2, Gazze Şeridi 365 km2 olmak üzere toplam olarak 6020 kilometrekaredir. 2023 yılında açıklanan sonuçlara göre ise nüfusu beş milyondan daha fazladır.

Filistin Devleti’nin iklimi genel olarak Akdeniz İklimi’dir. Yüksek bölgelerindeki kıyı şeridine göre ülke batı kısmına göre daha serindir. Ülkede çeşitlilik gösteren sıcaklık seviyeleri doğu kısımda daha kuru ve sıcak iklimin görülmesine neden olmaktadır.

Filistin Devleti 16 idari bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin her biri valiliktir ve şu şekildedir:

Cenin

Tubas

Tulkarim

Nablus

Kalkilya

Salfit

Ramallah ve el Bireh

Eriha

Küdus

Beytüllahim

El Halil

Kuzey Gazze

Gazze

Deyr El Balah

Han Yunus

Refah

Nüfusun yoğunluğunu oluşturan Filistinlilerin dini görüşü ağırlıklı olarak Müslümandır. Ülkedeki Müslümanlık oranı %90’dan fazladır. Hristiyanlar ise ülkedeki nüfusun geri kalanını oluşturmaktadır ve Dürziler ile başka küçük dini topluluklar da ülkede yaşam sürmektedir.

Etnik açıdan ve dil açısından Filistin halkı Arap Dünyası’nın bir parçası olarak kabul edilmiştir. Filistin kültürünün sanat, din, edebiyat, mimari alanları sinema üzerinde de çok etkili olduğu bilinmektedir. Yerli geleneklerden, Arap geleneklerinden ve bölgeyi daha önce yönetmiş olan imparatorluklardan kalma miraslardan etkilenen Filistin kültürü oldukça zengindir.

Filistin toprakları, Arap fethinden bu yana İslam etkisi altındadır. İslami gelenekler ülkedeki sanatı, dili, mimariyi kapsamakta ve ülkenin kültürüne farklı özellikler katmaktadır. Ülkenin kültürel ifadesi olarak düzenli bir şekilde müzik ve sanat festivalleri de bulunmaktadır.