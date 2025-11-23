HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Film gibi olay! ABD yanlışlıkla Meksika'yı işgal etti

ABD askerleri Meksika sınırında bulunan bir plajı 'Yasaklı bölge' olarak ilan etti. ABD'nin plajı kapatma girişimi ise iki ülke arasında krize yol açtı. Meksika ordusu sahile konulan 6 tabelayı kaldırdı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada ise plajın kapatılmasının yanlışlıkla olduğu belirtildi.

Film gibi olay! ABD yanlışlıkla Meksika'yı işgal etti
Melih Kadir Yılmaz

ABD ile Meksika arasında kısa süreli kriz yaşandı. Ülkenin sınırında görev yapan ABD askerleri kıyı şeridinde bulunan bir plaja 'girilmez' uyarısı koyarak kapatmaya çalıştı.

"YASAKLI BÖLGE OLARAK BELİRLENMİŞTİR"

ABD askerleri tarafından yerleştirilen levhalarda İngilizce ve İspanyolca olarak "Savunma Bakanlığı'na ait bu arazi yasaklı bölge olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Film gibi olay! ABD yanlışlıkla Meksika yı işgal etti 1

MEKSİKA TABELALARI KALDIRDI

Meksika Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayın ardından açıklamada bulundu ve sınırı konulan tabelaların kaldırıldığını duyurdu. Olay kısa sürede sosyal medyada ve dünya kamuoyunda geniş yer buldu.

Film gibi olay! ABD yanlışlıkla Meksika yı işgal etti 2

"YANLIŞLIKLA KAPATILDI"

Pentagon'dan konuyla ilgili olarak gelen açıklamada ise plajın yanlışlıkla kapatıldığı aktarıldı. Yetkililer, bölgede operasyonel bir karışıklık yaşandığını belirtti.

TRUMP, 'MEKSİKA KÖRFEZİ' İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve başlamasının ardından Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönünde talimat verdiği hatırlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanlar bu iddianın peşine düştüAlmanlar bu iddianın peşine düştü
Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtulduKasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu

Anahtar Kelimeler:
Meksika abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.