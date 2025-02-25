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  4. Film gibi şantaj! Oğlunu takip edip fotoğraflarını gönderdiler: İş insanından koparmaya çalıştıkları meblağ dudak uçuklattı

Film gibi şantaj! Oğlunu takip edip fotoğraflarını gönderdiler: İş insanından koparmaya çalıştıkları meblağ dudak uçuklattı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.02.2025 14:20
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Sancaktepe’de 2 şüpheli, 100 bin dolar istedikleri iş insanına ulaşamayınca müzisyen oğlunu hedef alarak ders alma bahanesiyle buluşma ayarladı. Oğlunun fotoğraflarını çeken ve iş insanına atarak tehditlerine devam eden 2 şüpheli tutuklandı.

Film gibi şantaj! Oğlunu takip edip fotoğraflarını gönderdiler: İş insanından koparmaya çalıştıkları meblağ dudak uçuklattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 11 Şubat 2025 tarihinde Sancaktepe’de bir şahsın şüpheli şahıslarca tehdit edildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, A.U. isimli iş insanı şüpheliler tarafından aranarak ve mesaj atılarak kendisinden 100 bin dolar (yaklaşık 3,6 milyon TL) para istendiği, A.U.’nun dikkate almaması üzerine şüpheli şahıslarca A.U.’nun sosyal medya hesaplarından müzisyen oğlu E.U.’ya ulaştıkları, çocukları için gitar kursu aldırmak istediklerini söyleyerek Kocaeli’de bir alışveriş merkezinde buluşma ayarladıkları tespit edildi.

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FOTOĞRAFLARINI ÇEKEREK BABASINA GÖNDERMİŞLER

Şüpheli şahısların E.U. ile buluşma ayarladıkları alışveriş merkez içerisinde, E.U.'nun aracının ve kendisinin fotoğraflarını çekerek babası A.U.’ya gönderdikleri ve tehditlere devam ettikleri belirlendi.

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TUTUKLANDILAR

Alışveriş merkezi güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, F.B. ve B.D. isimli şüphelileri 20 Şubat’ta İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, ‘yağma’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

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