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Filmleri aratmayan olay! Yıllardır kayıp olan engelli oğlunu buldu: Öğrendikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı

Ağrı’da 7 yıl sonra oğluna kavuşan baba, kayıp olduğu dönemde oğlunun adına şirket ve fabrikalar kurulduğunu öne sürerek yardım istedi.

Filmleri aratmayan olay! Yıllardır kayıp olan engelli oğlunu buldu: Öğrendikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2018 yılında kaybolan oğlunu 7 yıl sonra bir parkta bulan Seyfettin Cengiz, oğlunun kayıp olduğu dönemde adına şirket ve fabrikalar kurulduğunu iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.

ADINA ŞİRKET VE FABRİKA KAYITLARI OLUŞTURULDUĞUNU İDDİA ETTİ

İddiaya göre, 2018 yılında kaybolan Muhammed Cengiz (28), 7 yıl boyunca ailesi tarafından arandı. Baba Seyfettin Cengiz, kendi imkanlarıyla şehir şehir yaptığı aramalar sonucunda oğlunu 2025 yılında İstanbul'da bir parkta bulduğunu ve Doğubayazıt'a getirdiğini söyledi. Oğlunun yüzde 80 engelli raporu bulunduğunu belirten baba, Muhammed Cengiz'in kayıp olduğu dönemde adına çeşitli şirket ve fabrika kayıtları oluşturulduğunu öğrendiğini ileri sürdü. Şirketlerin kayıtlı olduğu adresleri İstanbul'da araştırdığını belirten baba, bazı adreslerde şirket veya fabrika bulunmadığını iddia etti. Konuyla ilgili şikâyetçi olduğunu ifade eden baba, soruşturma sürecinin henüz sonuçlanmadığını söyledi. Oğlunun adına SGK kayıtları ve borçlar bulunduğunu belirten Seyfettin Cengiz, şirketlerde çalışan kişilerin SGK primlerinin ödendiğini ancak oğlunun sağlık güvencesi ve ilaç konusunda mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Filmleri aratmayan olay! Yıllardır kayıp olan engelli oğlunu buldu: Öğrendikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı 1

Yetkililere çağrıda bulunan baba, Muhammed Cengiz'in adına yapılan şirket, fabrika, SGK ve diğer resmi işlemlerin kapsamlı şekilde araştırılmasını istedi. Oğlunun sağlık durumuna da dikkat çeken Cengiz, "Bu çocuk zaten kendisi rahatsız, ilaçlarını alamıyoruz. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı engelli
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