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Filyos Sahili'ne askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Karadeniz sahiline, askeri amaçlı olduğu değerlendirilen bir insansız hava aracının (İHA) vurması üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Filyos Sahili'ne askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu

Edinilen bilgilere göre, Filyos sahilinde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Filyos Sahili ne askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu 1

FİLYOS SAHİLİNDE İHA BULUNDU

Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, vatandaşların İHA'nın bulunduğu alana yaklaşmasına izin vermedi. Olası patlayıcı ihtimaline karşı bomba imha uzmanları olay yerine çağrılırken, insansız hava aracı üzerinde teknik inceleme başlatıldı.

Filyos Sahili ne askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu 2

SAT KOMANDOSU DETAYI

İlk değerlendirmelerde askeri amaçlı olduğu belirtilen İHA'nın menşeine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemeleri sürerken, SAT komandolarının da bölgeye sevk edileceği öğrenildi.

Filyos Sahili ne askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu 3

Yetkililerden, yapılacak teknik incelemelerin ardından insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunun ve Karadeniz'e nasıl ulaştığının netlik kazanması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak İHA filyos
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