HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fındık bahçesinde çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı

DÜZCE’nin Yığılca ilçesindeki bir fındık bahçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

Fındık bahçesinde çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Güllük mevkisindeki bir fındık bahçesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Engebeli alan olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nepal'de yeni başbakan belli olduNepal'de yeni başbakan belli oldu
İş makinesinin kovasına bakım yaparken kamyon çarpan operatör öldüİş makinesinin kovasına bakım yaparken kamyon çarpan operatör öldü

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!

Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Tekin'den Özgür Özel sorusuna yanıt! "Söz konusu değil"

Tekin'den Özgür Özel sorusuna yanıt! "Söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.