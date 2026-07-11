HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fındık sezonu öncesi domuz alarmı: Avcılar harekete geçti

Samsun’da fındık hasadı öncesi bazı kırsal mahallelerde yaban domuzlarının fındık bahçelerine zarar vermesi üzerine avcılar harekete geçti.

Fındık sezonu öncesi domuz alarmı: Avcılar harekete geçti

Samsun’da fındık hasadı öncesi bazı kırsal mahallelerde yaban domuzlarının fındık bahçelerine zarar vermesi üzerine avcılar harekete geçti. Vatandaştan gelen talep üzerine avcılar domuz avladı.

Fındık üreticileri, son dönemde yaban domuzlarının bahçelere girerek fındık ocaklarına ve ürünlere zarar verdiğini belirterek yetkililerden destek istedi. Bunun üzerine ilgili kurumlarla yapılan koordinasyonun ardından belirlenen bölgelerde yaban domuzlarına yönelik mücadele gerçekleştirildi.

Avcıların katılımıyla Atakum ilçesi Kurugökçe Mahallesi’nde çalışmalar kapsamında bazı yaban domuzları etkisiz hale getirilirken, üreticiler fındık sezonu öncesinde bahçelerinde oluşabilecek zararların azaltılması açısından çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Fındık üreticileri, özellikle hasat öncesi dönemde yaban hayvanlarının verdiği zararların arttığını belirterek, benzer çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde devam etmesini istedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandıDenizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldularİstanbul'da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldular

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.