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Fındık üreticilerine kritik uyarı!

25.03.2025 15:42
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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, devlet destekli tarım sigortası ile ürünlerini güvence altına alan fındık üreticilerinin bahçelerinde ön tespit yapmadan zirai don ihbarı yapmamalarını istedi.

Fındık üreticilerine kritik uyarı!

Karan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası meydana gelen zirai don olayının 600 ila 750 rakımlı fındık bahçelerinde yer ye hasara neden olduğuna dikkat çekerek, yaptıkları arazi incelemelerinde orta ve sahil kesimde herhangi bir zirai don hasarına rastlamadıklarını kaydetti.

20 Mart 2025 tarihinden itibaren Giresun ve bölge genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı ile özellikle yüksek kesimlerdeki eksi sıcaklık değerleri nedeniyle üreticilerin haklı olarak bir tedirginlik yaşadığını belirten Karan, "Yüksek kesimlerdeki 600-750 rakım üstündeki bahçelerde ise yer yer don hasarı emareleri görülmeye başladı. Sigorta poliçesi olan üreticilerimiz hafta sonundan itibaren bahçelerinde hasar varsa daha da netleşecek olan bu çotanak taslaklarındaki kararma emarelerini rahatlıkla göreceklerdir. 650 -750 rakım ve üstündeki yerlerdeki üreticilerimiz bahçelerini bizzat gezip gördükten sonra hasar tespit talebinde bulunmaları gerekmektedir. Bahçesini gezmeden bizzat hasar emarelerini yani kararmış fındık çotanak taslaklarını görmeden üreticilerimizin asılsız ihbarda bulunmamaları, hasar olan bahçelere eksperlerin zamanında gidebilmeleri için önem arz etmektedir" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık
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