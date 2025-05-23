Finlandiya'da eski istihbarat direktörü "vatana ihanetle" suçlanıyor

Finlandiya'nın YLE ajansının haberine göre, Finlandiya Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho, dün basına yaptığı açıklamada, Pelttari’nin SUPO Direktörlüğü döneminde görevini kötüye kullanıp kullanmadığına ilişkin bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Halla-aho, Pelttari'nin görevinden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağına karar verilmeden önce Parlamento Ofisi tarafından sorgulanacağını aktardı.

YLE, şu an Finlandiya Parlamentosu Genel Sekreteri olarak görev yapan Pelttari'nin görevi kötüye kullanmanın yanı sıra "güvenlik sırrını ifşa ederek vatana ihanet etmekle" de suçlandığını yazdı.

Diğer yandan, Pelttari sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, SUPO Direktörü olarak görev yaptığı sırada bu kurumdan emekli olan bazı yetkililerin gizli bilgiler elde etmiş olabileceği ihtimaline karşı olaya müdahil olmaması nedeniyle cezai soruşturmada sorgulandığını ileri sürdü.

Daha fazla yorum yapmak istemediğini kaydeden Pelttari, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Pelttari, 2011-2023 yılları arasında SUPO Direktörü olarak görev yapmış, 2024 Ocak'ta Parlamento Genel Sekreterliği görevine başlamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır