Firari hükümlüden "Cezaevinden tekrar kaçacak mısınız?" sorusuna pişkin yanıt

Aydın'da firari durumdayken bir kafede yakalanan ve götürüldüğü açık cezaevinden kaçan şüpheli, tekrar yakalandı. Şüpheli, gazetecilerin "Tekrar kaçacak mısınız?" sorusuna, "Bu sefer kapalı cezaevinden kaçamam." yanıtını verdi.

Aydın'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranırken girdiği kafede, müşteri gibi davranan polisler tarafından yakalanıp götürüldüğü açık cezaevinden kaçan Vahdettin Şengel (33), bu kez saklandığı evde yakalandı.

PİŞKİN YANIT: "KAPALI CEZAEVİNDEN KAÇAMAM"

Şengel, gazetecilerin, "Tekrar kaçacak mısınız?" sorusuna, "Bu sefer kapalı cezaevinden kaçamam" yanıtını verdi.

18 YIL 5 AY HAPİS CEZASI İLE ARANARDU

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Vahdettin Şengel'in Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'ndaki kafede olduğu ihbarıyla 13 Eylül'de saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. Müşteri gibi kafeye giren ekipler, bir süre takip yapıp, ardından Şengel'i yakaladı. Vahdettin Şengel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Açık cezaevine gönderilen Şengel, yaklaşık 2 hafta sonra cezaevinden firar etti. Şengel'i bulmak için çalışma yapan polis, adresini belirledi. Şengel, polis ekipleri tarafından Girne Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp, kapalı cezaevine gönderildi.

(DHA)

27 Eylül 2025
27 Eylül 2025

