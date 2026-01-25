HABER

Fırtına sonrası Kuşadası’nda güneş yüzünü gösterdi, sahiller şenlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki gün önce etkili olan fırtına ve selin ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hafta sonu sahillerde adeta bahar havası yaşandı. Sert rüzgar, yağmur ve taşkınların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşları sahile akın etti.

Aileleriyle birlikte sahile çıkan Kuşadalılar, hem temiz havanın hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi yürüyüş yaptı, kimi banklarda oturup denizi seyretti, kimi de çocukları ve torunlarıyla keyifli anlar yaşadı. Fırtına sonrası gelen bu ani hava değişimi, kentte moral kaynağı oldu. Sahil yürüyüşü yapan vatandaşlardan Hasan Yünkcü, kızı ve torunuyla birlikte güzel havanın keyfini çıkardıklarını belirterek, "İki gün önce fırtına, sel derken bayağı endişelendik. Ama bugün hava çok güzel. Kızım ve torunumla sahil boyunca yürüyüş yapıyoruz. Böyle anlar insanın içini ısıtıyor. Kuşadası her haliyle güzel ama güneşli olunca bambaşka oluyor. Torunum denizi görünce çok mutlu oldu, biz de onunla birlikte mutlu olduk" dedi.
Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde Kuşadası’nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, hafta sonu boyunca güneşli havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, vatandaşlar ise güzel havayı fırsata çevirmenin mutluluğunu yaşıyor. Fırtına ve selin ardından gelen bu bahar havası, Kuşadası sahillerinde hem yüzleri güldürdü hem de objektiflere sıcak ve samimi kareler yansıttı.

Kaynak: İHA

