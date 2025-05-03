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Fırtınada uçan çatının parçaları dolmuşun üzerine düştü! Panik anları kameraya yansıdı

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Bayburt'ta etkili olan fırtına korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Fırtınadan uçan bir binanın çatısı, yolcu indirmek üzere olan dolmuşun üzerine düştü. Yolcuların panik anı kameraya yansıdı.

Kentte dün etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şingah Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısının bir bölümü, fırtına sırasında yerinden kopup, yola uçtu. Çevreye savrulan çatı malzemeleri, bu sırada yolcu indirmek için duran dolmuş minibüsünün ön kısmına çarptı.

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PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı minibüste hasara neden olan o anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, yolcuların indiği sırada binadan kopan çatının savrularak araca çarptığı, panikle bağıran yolcuların hızla araçtan inerek uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

(DHA)

02 Mayıs 2025
02 Mayıs 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Bayburt Fırtına
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