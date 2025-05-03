Fırtınada uçan çatının parçaları dolmuşun üzerine düştü! Panik anları kameraya yansıdı

Kentte dün etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şingah Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısının bir bölümü, fırtına sırasında yerinden kopup, yola uçtu. Çevreye savrulan çatı malzemeleri, bu sırada yolcu indirmek için duran dolmuş minibüsünün ön kısmına çarptı.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı minibüste hasara neden olan o anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yolcuların indiği sırada binadan kopan çatının savrularak araca çarptığı, panikle bağıran yolcuların hızla araçtan inerek uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

(DHA)

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