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  4. Fırtınanın uçurduğu tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Fırtınanın uçurduğu tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

01.04.2025 16:08
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01.04.2025 16:08
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Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına bir apartmanın çatısında bulunan pergola tenteyi uçurup yola devirken, o esnada yoldan geçen motosiklet sürücüsü tentenenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Ege Bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına Didim'de de hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun da zaman zaman şiddetini arttırdığı ilçede Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatısındaki pergola tente şiddetli fırtınadan dolayı devrildi. Tentenin düştüğü esnada ise sokaktaki motosikletiyle geçen bir vatandaş ise saniyelerle canını kurtardı. Şahsın motosikletle sokaktan geçmesinin saniyeler sonrasında tente büyük bir gürültü ile sokağa düştü. O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yaşanan olayda kimsenin burnunun bile kanaması ve herhangi bir hasara neden olmaması teselli kaynağı oldu.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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