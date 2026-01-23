Fiyatı dudak uçuklattı! Bu kılıf o kadar pahalı ki iPhone 17 Pro Max yanında ucuz kalıyor

Akıllı telefon aksesuarları artık sadece koruma amacı taşımıyor. Markalar ve üreticiler, lüks segmentte adeta statü sembolü sayılabilecek ürünlerle koleksiyonerleri hedefliyor. Bazı pazarlarda ise altın kaplama telefonlar, özel seri kılıflar ve sınırlı üretim tasarımlar giderek daha fazla ilgi görüyor. Son olarak, Çin'de piyasaya sürülen bir iPhone 17 Pro Max kılıfı "telefon kılıfı" kavramını bambaşka bir noktaya taşımış durumda.

SAF ALTINDAN IPHONE 17 PRO MAX KILIFI YAPTILAR!

Çin'de iPhone 17 Pro Max için olabilecek en pahalı aksesuarlardan biri olan saf altından üretilmiş kılıflar piyasaya sürüldü.

Android Headlines'da yer alan habere göre, bu kılıflar birkaç versiyonda, daha doğrusu farklı altın ağırlıklarında sunuluyor. 10 gram, 20 gram, 30 gram, 50 gram ve 100 gram olmak üzere birden fazla seçenek var. Tüm kılıflar saf altından üretiliyor. X'te paylaşılan kılıf görselleri, arka tarafta "Fine Gold" (Saf Altın) işlemesini ve altın kılıfın ağırlığını (örneğin "100 gram") gösteriyor.

TELEFONUN KENDİSİNDEN PAHALI

iPhone 17 Pro Max saf altın kılıfları oldukça pahalı. Aktarılanlara göre saf altından iPhone 17 Pro Max kılıflarının fiyatları şu şekilde:

10 gramlık kılıf: 11.299 Çin Yuanı ( Yaklaşık 1.623 dolar),

20 gramlık kılıf: 22.499 Çin Yuanı (Yaklaşık 3.231 dolar),

30 gramlık kılıf: 33.699 Çin Yuanı (Yaklaşık 4.840 dolar),

50 gramlık kılıf: 56.199 Çin Yuanı (Yaklaşık 8.070 dolar),

100 gramlık kılıf: 112.299 Çin Yuanı (Yaklaşık 16.126 dolar)

Ancak bu kılıflar Çin'e özel yani sadece Çin'de satılacaklar.