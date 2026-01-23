HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Fiyatı dudak uçuklattı! Bu kılıf o kadar pahalı ki iPhone 17 Pro Max yanında ucuz kalıyor

Çin'de bir perakendeci, iPhone 17 Pro Max için saf altından üretilmiş kılıflar tanıttı. Bu kılıflar, telefonun kendisinden çok daha pahalı.

Fiyatı dudak uçuklattı! Bu kılıf o kadar pahalı ki iPhone 17 Pro Max yanında ucuz kalıyor
Enes Çırtlık

Akıllı telefon aksesuarları artık sadece koruma amacı taşımıyor. Markalar ve üreticiler, lüks segmentte adeta statü sembolü sayılabilecek ürünlerle koleksiyonerleri hedefliyor. Bazı pazarlarda ise altın kaplama telefonlar, özel seri kılıflar ve sınırlı üretim tasarımlar giderek daha fazla ilgi görüyor. Son olarak, Çin'de piyasaya sürülen bir iPhone 17 Pro Max kılıfı "telefon kılıfı" kavramını bambaşka bir noktaya taşımış durumda.

SAF ALTINDAN IPHONE 17 PRO MAX KILIFI YAPTILAR!

Çin'de iPhone 17 Pro Max için olabilecek en pahalı aksesuarlardan biri olan saf altından üretilmiş kılıflar piyasaya sürüldü.

Android Headlines'da yer alan habere göre, bu kılıflar birkaç versiyonda, daha doğrusu farklı altın ağırlıklarında sunuluyor. 10 gram, 20 gram, 30 gram, 50 gram ve 100 gram olmak üzere birden fazla seçenek var. Tüm kılıflar saf altından üretiliyor. X'te paylaşılan kılıf görselleri, arka tarafta "Fine Gold" (Saf Altın) işlemesini ve altın kılıfın ağırlığını (örneğin "100 gram") gösteriyor.

Fiyatı dudak uçuklattı! Bu kılıf o kadar pahalı ki iPhone 17 Pro Max yanında ucuz kalıyor 1

TELEFONUN KENDİSİNDEN PAHALI

iPhone 17 Pro Max saf altın kılıfları oldukça pahalı. Aktarılanlara göre saf altından iPhone 17 Pro Max kılıflarının fiyatları şu şekilde:

  • 10 gramlık kılıf: 11.299 Çin Yuanı ( Yaklaşık 1.623 dolar),
  • 20 gramlık kılıf: 22.499 Çin Yuanı (Yaklaşık 3.231 dolar),
  • 30 gramlık kılıf: 33.699 Çin Yuanı (Yaklaşık 4.840 dolar),
  • 50 gramlık kılıf: 56.199 Çin Yuanı (Yaklaşık 8.070 dolar),
  • 100 gramlık kılıf: 112.299 Çin Yuanı (Yaklaşık 16.126 dolar)

Ancak bu kılıflar Çin'e özel yani sadece Çin'de satılacaklar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 yaşındaki Hiranur kafasından 3 kez vurularak katledilmişti! Acılı baba tehdit mesajını paylaştı: "1 haftanız var, biz devletten üstünüz"16 yaşındaki Hiranur kafasından 3 kez vurularak katledilmişti! Acılı baba tehdit mesajını paylaştı: "1 haftanız var, biz devletten üstünüz"
Mersin’de 13 bin 500 kaçak makaron ele geçirildiMersin’de 13 bin 500 kaçak makaron ele geçirildi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.910,31
6.911,13
% 1.07
10:22
Ons Altın / TL
214.788,40
214.841,79
% 1.02
10:37
Ons Altın / USD
4.953,55
4.954,13
% 0.76
10:37
Çeyrek Altın
11.056,50
11.299,70
% 1.07
10:22
Yarım Altın
22.043,89
22.599,40
% 1.07
10:22
Ziynet Altın
44.225,98
45.060,58
% 1.07
10:22
Cumhuriyet Altını
45.372,00
46.060,00
% -1.03
17:00
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın iPhone Telefon kılıfı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.