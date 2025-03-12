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Flamingolar dronla görüntülendi

12.03.2025 13:05
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Göçmen kuşların en zarif temsilcilerinden biri olan kırmızı flamingolar, dronla görüntülendi.

Flamingolar dronla görüntülendi

Flamingoların nehir boyunca süzülüşü, Kapadokya'nın peri bacaları ve tarihi dokusuyla birleşerek adeta bir tablo gibi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Asayiş Timleri tarafından bölgedeki canlı yaşamını korumak için titiz bir çalışma yürütülüyor. Yürütülen çalışmada Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta kırmızı flamingolar dron ile görüntülendi. Görüntülere Kapadokya'nın büyüleyici atmosferi de eklenince ortaya seyirlik görüntüler çıktı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya flamingo
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