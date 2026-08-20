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Flört çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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Ankara'da flört ettikleri erkekleri otele çağıran bir şebekenin, 3 erkekle odaya girerek hem gasp hem şantaj yaptığı belirlendi. Ekipler harekete geçerek çeteyi çökertti. Toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Asayiş Şube Gasp Büro tarafından sevgili rolüyle gasp yapan çeteye operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Flört çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var 1

OTELE DAVET EDİYORLAR! 3 ERKEK KARŞILARINA ÇIKIYOR

Ankara’da Asayiş Şube Gasp Büro tarafından internetten erkeklerle, mesajlaşıp flört eden daha sonra sevgili olmak için konuşup kendilerini ikametlerine veya otellere davet ettikleri öğrenildi. Daha sonra kadınların kapıyı açarak yanlarında getirdikleri 3 erkek ile evlere girdikleri tespit edildi. Çeteye operasyon düzenlendi.

Flört çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var 2

TEHDİT, GASP...

Şüphelilerin bu yöntemle; mağdurların cep telefonlarına el koyarak dış dünyayla iletişimlerini kesip, tehdit ettikleri, darp ederek değerli eşyalarını ve paralarını gasp ettiği tespit edildi.

Flört çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var 3

ORGANİZE ÇETE

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, ‘hacker’ tabiriyle internet sitesini yöneten birisinin olduğu, ‘yazıcı’ sıfatıyla mesajlaşma yapan başka bir şüphelinin olduğu, ‘BALKIZ’ sıfatıyla buluşmalara önden bir kadının gittiği, arkadan gelen erkeklerin de darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdiği, kaçış için ‘kovan’ koduyla şüphelileri kaçıran şahıs tespit edildi.

Flört çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var 4

O ANLAR KAMERADA

Polis olayların her açısından kamera görüntülerini tek tek izledi ve birçok eylemi tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonda bu olaylara karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Operasyon 41 yarışması çete flört
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