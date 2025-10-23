HABER

Foça 1 saat süren yağmurun ardından sular altında kaldı

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar sel sularında sürülendi, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine İzmir’de beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Foça’da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları araçları sürüklerken, evlerin bahçeleri de tamamen sular altında kaldı. Öte yandan denizin taşması sonucu Eski Foça-Aliağa yolunda ulaşım aksadı, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı.

Bölgede sağanak yağış etkisini kaybederken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. Evlerini su basan bazı vatandaşlar ise Foça Belediyesine tepki gösterdi.

