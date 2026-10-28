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Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı 1

FON SOURŞTURMASI: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklanma talebiyle, Elif Özüş yurt dışına çıkmama ve Elif Değerli ise konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınan şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklandı. Mahkeme Elif Değerli hakkında 'ev hapsi', Elif Özüş hakkında ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı kararı verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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tutuklu fon soruşturması
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