Fosfor bombası skandalı ifşa oldu: Netanyahu zulmü sınır tanımıyor

Bir yandan İran'a saldırılarını sürdüren İsrail, Lübnan'da dünyayı ayağa kaldıracak bir skandala imza attı. Gündeme gelen fosfor bombası iddiası infial uyandırdı. Tartışmalı mühimmatın sivil bölgelerde kullanıldığı öne sürüldü.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürürken, fosfor bombası kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Özellikle sahil hattındaki yerleşimlerde gerçekleştirilen saldırılar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

3 BELDEYE FOSFOR BOMBALI SALDIRI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ülkenin güneyinde sahil kesimindeki Nakura, Hamul ve Beyada beldelerine fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi.

DÜN DE YAPILMIŞTI

Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmeye çalışan İsrail ordusu, dün de sınır hattındaki Nakura beldesini topçu atışları ve fosfor bombalarıyla hedef almıştı.

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Peki sıkça tartışma konusu olan fosfor bombası nedir ve neden tehlikeli?

Fosfor bombası, içinde genellikle beyaz fosfor bulunan ve patladığı anda yoğun duman ile yüksek ısı ortaya çıkaran bir mühimmat türü. Beyaz fosfor, havadaki oksijenle temas ettiği anda tutuşur ve çok yüksek sıcaklıkta yanmaya devam ederek çevrede yangınlara neden olur. Askeri kullanımda çoğunlukla görüşü kapatmak (sisleme) ya da hedefleri işaretlemek için tercih edilir.

Ancak bu tür mühimmatın insanlar üzerinde kullanılması ciddi risk taşır. Özellikle yerleşim alanlarında kullanıldığında ağır yaralanmalara ve büyük çaplı yangınlara yol açabilir. Bu nedenle uluslararası kamuoyunda tartışmalı bir konu olarak öne çıkar. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş bu tür kullanımları yakından takip eder ve bazı durumlarda savaş hukuku kapsamında ihlal olarak değerlendirir.

NE OLMUŞTU?

Bölgedeki gerilim 2 Mart'ta yeni bir aşamaya taşındı. İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1029 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 786 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

