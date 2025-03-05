Fotoğraf DPI’ı nasıl değiştirilir? Fotoğraf DPI değiştirme

Günümüzde birçok kişi matbaa, grafik tasarım, fotoğrafçılık gibi çeşitli alanlarda çalışmaktadır. Bu iş alanlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çekilen veya sonradan oluşturulan görsel çalışmaların kaliteli bir şekilde çıktısının alınmasıdır. Tasarımı yapılan herhangi bir çalışma ekranda son derece kaliteli görünürken çıktısı alındığında kalitede bozulmalar görülebilir. Bu sorunu gidermek için DPI ayarları üzerinden gerekli düzenlemeler yapılabilir.

DPI nedir?

Hem tasarım hem de matbaa gibi baskı içeren alanlarda yaygın olarak karşımıza çıkan kavramlardan biri DPI kavramıdır. "Dots per inch" kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan DPI kavramı, fotoğrafların kalitesini değerlendirmek açısından büyük önem taşır. DPI kavramının Türkçe karşılığı “her bir inç başına düşen nokta” şeklindedir.

DPI kavramı mouse olarak bilinen Türkçesi “fare” olarak tabir edilen aygıtlarda da kullanılmaktadır. Farelerin yanı sıra fotoğrafların çözünürlük kalitesini artırmak için de DPI değerleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Fotoğraf DPI’ı nasıl değiştirilir?

Tasarım dünyasında DPI teriminin ayrı bir önemi vardır. Çekilen bir fotoğrafı ya da çeşitli programlar aracılığı ile hazırlanan bir görsel çalışmayı baskı halinde alırken görüntü kalitesi düşebilmektedir. Çoğunlukla bir fotoğrafın ya da görsel bir çalışmanın çıktısı alınırken DPI değeri 300 olarak kabul edilmektedir. Görüntü ve çözünürlük kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerden biri DPI değeri olduğundan bu değerde düşüklük söz konusu olduğunda görsellerde de bozulmalar meydana gelebilmektedir. Tam tersi bir durum olduğunda yani bu değer artırıldığında ise fotoğrafın kalitesi de olumlu yönde etkilenmektedir.

DPI değeri düşük olan fotoğrafların çözünürlüklerini yükseltmek için bazı adımların uygulanması yeterlidir. Bu bağlamda fotoğraf DPI değiştirme işlemi yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şöyledir: