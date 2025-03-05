HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fotoğraf DPI’ı nasıl değiştirilir? Fotoğraf DPI değiştirme

Fotoğraf DPI’ı nasıl değiştirilir? Fotoğraf DPI değiştirme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.02.2025 21:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek çekilen gerekse basılan fotoğrafların kaliteli olabilmesi için boyutlarının ve çözünürlüklerinin doğru değerlerde olması gerekmektedir. Özellikle baskı işleriyle uğraşan veya tasarım yapan kişilerin bazı önemli noktalara dikkat etmesinde yarar vardır. Bu önemli noktalardan fotoğrafın hem kalitesini hem de baskısını doğrudan etkileyen DPI değeridir. Bu değerde dengesizlik olduğunda ortaya kalitesiz fotoğraflar çıkabilmektedir. Peki fotoğraf DPI’ı nasıl değiştirilir?

Fotoğraf DPI’ı nasıl değiştirilir? Fotoğraf DPI değiştirme

Günümüzde birçok kişi matbaa, grafik tasarım, fotoğrafçılık gibi çeşitli alanlarda çalışmaktadır. Bu iş alanlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çekilen veya sonradan oluşturulan görsel çalışmaların kaliteli bir şekilde çıktısının alınmasıdır. Tasarımı yapılan herhangi bir çalışma ekranda son derece kaliteli görünürken çıktısı alındığında kalitede bozulmalar görülebilir. Bu sorunu gidermek için DPI ayarları üzerinden gerekli düzenlemeler yapılabilir.

DPI nedir?

Hem tasarım hem de matbaa gibi baskı içeren alanlarda yaygın olarak karşımıza çıkan kavramlardan biri DPI kavramıdır. "Dots per inch" kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan DPI kavramı, fotoğrafların kalitesini değerlendirmek açısından büyük önem taşır. DPI kavramının Türkçe karşılığı “her bir inç başına düşen nokta” şeklindedir.

DPI kavramı mouse olarak bilinen Türkçesi “fare” olarak tabir edilen aygıtlarda da kullanılmaktadır. Farelerin yanı sıra fotoğrafların çözünürlük kalitesini artırmak için de DPI değerleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Fotoğraf DPI’ı nasıl değiştirilir?

Tasarım dünyasında DPI teriminin ayrı bir önemi vardır. Çekilen bir fotoğrafı ya da çeşitli programlar aracılığı ile hazırlanan bir görsel çalışmayı baskı halinde alırken görüntü kalitesi düşebilmektedir. Çoğunlukla bir fotoğrafın ya da görsel bir çalışmanın çıktısı alınırken DPI değeri 300 olarak kabul edilmektedir. Görüntü ve çözünürlük kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerden biri DPI değeri olduğundan bu değerde düşüklük söz konusu olduğunda görsellerde de bozulmalar meydana gelebilmektedir. Tam tersi bir durum olduğunda yani bu değer artırıldığında ise fotoğrafın kalitesi de olumlu yönde etkilenmektedir.

DPI değeri düşük olan fotoğrafların çözünürlüklerini yükseltmek için bazı adımların uygulanması yeterlidir. Bu bağlamda fotoğraf DPI değiştirme işlemi yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şöyledir:

  • Görüntü düzenleme programlarından herhangi birinde DPI değerlerini değiştirmek istediğiniz fotoğrafı açınız.
  • Ardından “Görüntü” sekmesine tıklayınız.
  • Sonrasında ise “Görüntü Boyutu” yazan yere geliniz.
  • Bu alanda “Çözünürlük” kısmı yer almaktadır. Çözünürlük kısmından DPI değerini değiştiriniz ve yeni bir DPI değeri yazınız.
  • Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra “Kaydet” bölümüne basınız.
Erzurum'da aranan 134 şahıs yakalandıErzurum'da aranan 134 şahıs yakalandı
Yolcu dolu minibüs park halindeki tıra çarptı: 12 yaralıYolcu dolu minibüs park halindeki tıra çarptı: 12 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!

İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!

Beyin cerrahını kafasından bıçakladı! İfadesiyle tüm Türkiye'yi şoke etti: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Beyin cerrahını kafasından bıçakladı! İfadesiyle tüm Türkiye'yi şoke etti: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.