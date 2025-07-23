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Fotoğraf nasıl yedeklenir? Fotoğraf yedekleme yöntemleri nelerdir?

Mobil cihazlar ile çekilen fotoğraflarını saklamak isteyen kişiler için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler kullanılan mobil cihazın ve akıllı telefonun markasına ve modeline göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Fotoğraf nasıl yedeklenir? Fotoğraf yedekleme yöntemleri nelerdir?
Ferhan Petek

Akıllı telefon ve mobil cihaz kullanıcıları, cihazın markasına, modeline bağlı olarak belli bir kalite ile çektikleri fotoğrafları saklamak isteyebilirler. Ancak cihazın sahip olduğu hafıza, çekilen fotoğrafların ya da videoların saklanabilmesi için yeterli olmayabilir. Bir cihazın ne kadar çok hafızası olduğu çekilen fotoğrafların saklanabilmesi ile paralel olsa da çok fazla fotoğraf çeken kişiler yine de bir yedekleme yöntemine ihtiyaç duyabilirler. Yedekleme işlemleri özellikle mobil cihazlar için son derece önemli kabul edilir. Kaybolması ya da silinmesi istenmeyen fotoğrafların veya videoların çeşitli nedenlerden ötürü silinmesi, cihazın herhangi bir sorun yaşaması sonucu tüm fotoğrafların gitmesi gibi durumlara karşı, çekilen çeşitli fotoğrafların ve videoların yedeklenmesi için çeşitli yöntemler uygulanabilmektedir.

Uygulanabilecek veri saklama yöntemleri kişinin sahip olduğu cihazın modeline, markasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Örnek olarak Android işletim sistemlerinde ya da iOS işletim sistemlerinde farklı depolama platformları yer almaktadır. Google için de fotoğraf ve video saklama ve yedekleme sistemleri bulunmaktadır. Mobil ya da masaüstü olan bilgisayarlarda yedekleme yapılacaksa belli başlı adımlar takip edilerek fotoğraf ve video yedeklemesi işlemi yapılabilmektedir.

Tüm profesyonel fotoğrafçılar ya da eğlence ve anı kalması amaçlı fotoğraf ve video çeken kişiler çektikleri videoları ya da fotoğrafları yedekleme ihtiyacı duyabilirler. Bu amaçla birden fazla kullanılabilecek yöntem bulunmaktadır. Cihazın markasına, modeline, kullanılan işletim sistemine bağlı olarak en uygun yedekleme yöntemi ve uygulaması seçilerek işlem yapılabilmesi mümkün olabilmektedir.

Katı hal diski olan SSD ya da klasik sabit disk olan HDD diskler de yedekleme için kullanılabilmektedir. Network bağlantılı olan yedekleme seçenekleri de bulunmaktadır. Bu tür yedekleme sistemleri kısaca NAS olarak adlandırılmaktadır.

Fotoğraf nasıl yedeklenir?

Bilgisayarlarda yedekleme yapabilmek için ilk adım bilgisayara bir masaüstü yükleyicisi indirmektir. Masaüstü yükleyicisi bilgisayara indirildikten sonra bilgisayara bağlı bir telefon, mobil cihaz, fotoğraf makinesi ya da hafıza kartındaki videolar ve fotoğraflar otomatik olarak yedeklenmeye başlar. Fotoğraflar ve videolar paylaşıma açma seçeneği seçilmediği sürece gizli tutulacaktır. Cihazlarda yer alan fotoğraflar ve videolar Google fotoğraflar kitaplığına da kaydedilebilmektedir.

Android ya da iOS cihazlarda farklı yedekleme yöntemleri ve adımları kullanılmaktadır. Android işletim sistemi için Google fotoğraflar yedekleme sistemi kullanılacaksa şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

  • Mobil cihazda uygulamalar arasından Google Fotoğraflar uygulaması açılır.
  • Sol üstte yer alan menüye dokunulur.
  • "Ayarlar" menüsü altından "Yedekle ve senkronize et" seçeneği seçilir.
  • Üst kısımda ilgili olan ayar açılır ya da kapanır.
  • Yedekleme ayarlarında değişiklik yapmak yedekleme ve senkronizasyon işlevini kullanabilen tüm uygulamaları etkileyen bir işlemdir.

Fotoğraf yedekleme yöntemleri nelerdir?

Tüm mobil ya da masaüstü cihazlarda fotoğraf ve video yedeklemesi yapmak mümkün olabilmektedir. Google yedekleme sisteminden yararlanabilmek için eğer iOS cihaz kullanılacaksa iPad ve iPhone cihazlar için yedekleme etkinleştirmesi şu adımlar uygulanarak yapılabilmektedir:

  • Yedekleme uygulamasını etkin hale getirebilmek için öncelikle iPad ya da iPhone cihazdan Google fotoğraflar uygulaması açılır.
  • Sol üstte yer alan menüye dokunulur.
  • "Ayarlar" menüsü altından "yedekle ve senkronize et" seçilerek ilerlenir.
  • Ayarlar açılır ya da kapanır.

Eğer uygulamanın fotoğraflara erişebilmesine izin verilmesine dair bir ileti çıkarsa şu adımlar izlenir:

  • iOS ayarları açılır.
  • Gizlilik kısmından Fotoğraflar’a dokunulur.
  • Google Fotoğraflar açılır.

Yapılan işlemi tersine çevirmek ve yedeklemeyi devre dışı bırakabilmek için ise şu adımlar uygulanır:

  • Google Fotoğraflar uygulaması açılır.
  • Sol üst kısımdaki menüye dokunarak ilerlenir.
  • "Ayarlar" kısmından "Yedekle ve Senkronize et" bulunarak dokunulur.
  • Ayar kapatılır.
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Fotoğraf Google
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