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Fotoğraf sanatçısı Murat Germen, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, yurt dışından dönerken İstanbul Havalimanı’nda “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla gözaltına alındı. Eşi, gerekçenin henüz netleşmediğini ve Çağlayan Adliyesi’nde beklediklerini açıkladı.

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!
Çiğdem Sevinç

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, dün akşam saatlerinde yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Saat 19.30 sularında eşiyle birlikte Türkiye’ye giriş yapan Germen’in, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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“HENÜZ GEREKÇEYİ BİLMİYORUZ”

T24’e açıklama yapan Sema Germen, gözaltının gerekçesine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığını ve Çağlayan Adliyesi’nde beklediklerini belirtti. Eşinin özellikle çevre ve kent suçları üzerine yoğunlaştığını söyleyen Sema Germen, “Murat sürekli bilgi ve belge toplayan biriydi. Genellikle çevreyle ilgili, kent suçlarıyla ilgili çok çalışma yapıyorduk beraber. Bu yüzden olabilir diye düşünüyorum, ama sadece tahmin yürütebiliyorum,” ifadelerini kullandı.

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Gözaltı Fotoğraf
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