Fotokapana yansıyan yaban hayatı hareketliliği

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Murat Aydemir, Erzincan ve Tunceli sınırları içerisinde kurduğu fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor.

Fotokapana yansıyan yaban hayatı hareketliliği

Aydemir’in kurduğu fotokapanlara, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte yaban hayatındaki hareketlilik yansıdı.
Görüntülerde, aynı güzergâhı kullanan kurt, yaban domuzu, vaşak ve ayı gibi türlerin doğal yaşam alanlarında hareket ettiği görüldü.
Bölgedeki yaban hayatının zenginliğine dikkat çeken Aydemir, mevsim geçişleriyle birlikte hayvanların daha sık görüntülendiğini belirtti.

Fotokapan kayıtları, Erzincan ve Tunceli kırsalındaki biyolojik çeşitliliği gözler önüne seriyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

