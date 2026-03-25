Fotokapana yansıyan yaban hayatı hareketliliği

Aydemir’in kurduğu fotokapanlara, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte yaban hayatındaki hareketlilik yansıdı.

Görüntülerde, aynı güzergâhı kullanan kurt, yaban domuzu, vaşak ve ayı gibi türlerin doğal yaşam alanlarında hareket ettiği görüldü.

Bölgedeki yaban hayatının zenginliğine dikkat çeken Aydemir, mevsim geçişleriyle birlikte hayvanların daha sık görüntülendiğini belirtti.

Fotokapan kayıtları, Erzincan ve Tunceli kırsalındaki biyolojik çeşitliliği gözler önüne seriyor.

