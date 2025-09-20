HABER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Filistin adımı! Pazartesi resmen duyuracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Pazartesi günü BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyacağını tekrar teyit etti. Macron, "Gazze ve tüm Filistin topraklarındaki son derece acil durum göz önüne alındığında, Pazartesi günü New York’ta Filistin Devleti’ni tanıma niyetimi Başkan Abbas’a tekrar ilettim" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımladı.

"FİLİSTİN DEVLETİ’Nİ TANIMA NİYETİMİ BAŞKAN ABBAS’A TEKRAR İLETTİM"

Arapça, İbranice, Fransızca ve İngilizce tekrarladığı paylaşımda Macron, "Gazze ve tüm Filistin topraklarındaki son derece acil durum göz önüne alındığında, Pazartesi günü New York’ta Filistin Devleti’ni tanıma niyetimi Başkan Abbas’a tekrar ilettim. Bu tanıma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış arzusunu karşılamayı amaçlayan bölgesel bir barış planının parçasıdır" diye yazdı.

Görüşmede ayrıca Filistin yönetiminden taleplerini de tekrar dile getirdiğini belirten Macron, Abbas’ın Filistin yönetimini yenilemek ve Filistin Devleti’nin istikrarına yönelik zorlukları aşmak için gerekli reformları hayata geçirme kararlılığını teyit ettiğini söyledi.

FRANSA'NIN ADIMINI DİĞER ÜLKELERİN TAKİP ETMESİ BEKLENİYOR

Fransa’nın Filistin makamlarının yanında olmaya devam edeceğini vurguladığı açıklamada Macron, "Tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için bu taahhütlerin yerine getirildiğinden emin olacağız" diye yazdı.

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma adımını önümüzdeki günlerde İngiltere, Kanada, Avustralya, Portekiz, Malta, Belçika ve Lüksemburg gibi ülkelerin izlemesi bekleniyor.

Fransa’nın Filistin’i resmen tanıma niyetini açıklamasının ardından İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da ilhakı hızlandırma, Kudüs’teki Fransız konsolosluğunu kapatma ve Doğu Kudüs’te Fransızlara ait mülklere el koyma gibi misilleme tehditlerinde bulunmuştu.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Filistin Fransa Emmanuel Macron
