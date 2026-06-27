HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Fransa'da aşırı sıcaklıklarla mücadele için 'termal battaniye' yöntemi

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklarla mücadele kapsamında bazı okul ve hastanelerin camları termal battaniyeyle kaplandı.

Fransa'da aşırı sıcaklıklarla mücadele için 'termal battaniye' yöntemi

Fransa'da yaklaşık iki haftadır etkisini sürdüren sıcak havalarla mücadele etmek için vatandaşlar ile okul ve hastane yönetimleri farklı serinleme yöntemleri arayışına girdi.

İlk yardım müdahale ekiplerinin kullandığı termal battaniyeler, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, hastalar ve öğrenciler için geçici çözüm olarak kullanılmaya başlandı.

Bazı vatandaşlar evlerinin, veliler ise sıcak sınıflarda eğitim gören çocuklarının okullarının camlarını termal battaniyeyle kapladı. Öte yandan, klimasız kamu hastanelerinde de bu yönteme başvuruldu.

Fransa da aşırı sıcaklıklarla mücadele için termal battaniye yöntemi 1

CAMLAR TERMAL BATTANİYELERLE KAPLANDI

Ulusal basındaki haberlere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede Angers ve Quiestede kentlerinde veliler, çocuklarının eğitim gördüğü okulların camlarını termal battaniyeyle kapladı.

Lannion ve Dax kentlerindeki hastanelerde görev yapan personel de hasta odalarındaki hava sıcaklığını azaltmak amacıyla camlara termal battaniye yerleştirdi.

Fransa da aşırı sıcaklıklarla mücadele için termal battaniye yöntemi 2

OTELLERE AKIN ETTİLER

Ülkenin farklı kentlerinde evinde kliması bulunmayan bazı vatandaşlar ise aşırı sıcaklar nedeniyle geceleri uyuyabilmek için otellere gitmeyi tercih ediyor.

Otele bütçe ayıramayan vatandaşlar arasında evlerinin camlarını termal battaniyeyle kaplayanların sayısı giderek artıyor.

Vatandaşların evlerinin camlarını termal battaniyeyle kaplamasının ardından eczaneler başta olmak üzere bazı satış noktalarında söz konusu ürünü bulmakta zorluk yaşanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de acı olay! Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybettiEdirne'de acı olay! Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti
Bilecik'te stadyum inşaat alanında yangın Bilecik'te stadyum inşaat alanında yangın

Anahtar Kelimeler:
Fransa sıcaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.