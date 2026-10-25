Fransa'da dünkü eylemlerde 1314 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanlığı, dün Sarı Yelekliler'in düzenlediği eylemlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 289 eylem gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu eylemler kapsamında 1314 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, “53 kolluk kuvveti yaralandı ve 75 noktada çıkan yangına müdahale edildi. Birçok dükkanın zarar gördüğü eylemlerde 24 dükkan yağmalandı. Eylemlere ülke genelinde 410 bin kişi katıldı. Yaşanan olaylarla ilgili çok sayıda soruşturma açıldı” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır