SİPER Ürün-2, havada değişen hedefi başarıyla imha etti

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli hava ve füze savunmamızın etkinliğini artıracak kritik yetkinlikleri kazanmaya devam ediyoruz. SİPER Ürün-2, belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini imha ederek çevikliğini ve etkinliğini bir kez daha başarıyla sergiledi" dedi.

'DEĞİŞKEN TEHDİTLERE KARŞI REAKSİYON KAPASİTEMİZİ ARTIRIYORUZ'

Gök Vatan'ın savunmasında Çelik Kubbe'nin uzun menzilli katmanını güçlendirdiklerini vurgulayan Görgün, "Değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitemizi artırıyoruz. SİPER projesinde görev alan yaklaşık 1000 alt yüklenici firmamız, ekosistemimiz içinde kendi yetkinliklerini geliştiriyor. Firmalarımız edindikleri kabiliyetler ve yetiştirdikleri nitelikli insan kıymeti ile savunma sanayii projelerimizin başarıya ulaşmasını sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayimizi adım adım inşa ediyoruz. SİPER Ürün-2 projesinde görev alan Başkanlığımız personeline, ASELSAN, ROKETSAN ve TUBİTAK SAGE ekipleri ile tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır