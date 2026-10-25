HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SİPER Ürün-2, havada değişen hedefi başarıyla imha etti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER Ürün-2'nin belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini başarıyla imha ettiğini duyurdu.

SİPER Ürün-2, havada değişen hedefi başarıyla imha etti

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli hava ve füze savunmamızın etkinliğini artıracak kritik yetkinlikleri kazanmaya devam ediyoruz. SİPER Ürün-2, belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini imha ederek çevikliğini ve etkinliğini bir kez daha başarıyla sergiledi" dedi.

SİPER Ürün-2, havada değişen hedefi başarıyla imha etti 1

'DEĞİŞKEN TEHDİTLERE KARŞI REAKSİYON KAPASİTEMİZİ ARTIRIYORUZ'

Gök Vatan'ın savunmasında Çelik Kubbe'nin uzun menzilli katmanını güçlendirdiklerini vurgulayan Görgün, "Değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitemizi artırıyoruz. SİPER projesinde görev alan yaklaşık 1000 alt yüklenici firmamız, ekosistemimiz içinde kendi yetkinliklerini geliştiriyor. Firmalarımız edindikleri kabiliyetler ve yetiştirdikleri nitelikli insan kıymeti ile savunma sanayii projelerimizin başarıya ulaşmasını sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayimizi adım adım inşa ediyoruz. SİPER Ürün-2 projesinde görev alan Başkanlığımız personeline, ASELSAN, ROKETSAN ve TUBİTAK SAGE ekipleri ile tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 25 Ekim Kazakistan Cumhuriyet Günü mesajıMHP Genel Başkanı Bahçeli'den 25 Ekim Kazakistan Cumhuriyet Günü mesajı
Silah imalathanesine operasyon: 3 gözaltıSilah imalathanesine operasyon: 3 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
savunma sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.