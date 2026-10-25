Silah imalathanesine operasyon: 3 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet’ suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, 23 Ekim’de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir imalathaneye operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi, bin 790 tabanca fişeği, 7 red dot (kırmızı nokta) optik nişangah ile tabanca gövdesi imalatında kullanılan döküm kalıp ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır