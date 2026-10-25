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Kediye taşla vuran kadın yakalandı

Adıyaman’da çöpte karnını doyurmaya çalışan kediye taş atarak vuran kadın polis ekiplerince yakalandı.

Kediye taşla vuran kadın yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim günü Adıyaman merkez Hastane Caddesi eski devlet hastanesi yakınlarında yolda yürüyen 1’i kadın 2 şahıs, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçerken, konteynerin altında bir kedinin yemek yediğini fark etti. S.O. isimli kadın, yerden aldığı taş ile kediye vurmuştu. Taşla vurulan kedi hızla kaçarken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşanılan olay sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.O. isimli şahsın adresi tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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